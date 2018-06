Maldini torna in campo per festeggiare i 50 anni, ma non sull’erba di San Siro bensì sulla terra rossa di Milano: lo aspetta il torneo di tennis Challenger Atp in doppio

L’ex capitano del Milan, Paolo Maldini, scenderà nuovamente in campo alla soglia dei 50 anni. Ma non calcherà il terreno di gioco di uno stadio da calcio, bensì la terra rossa di Milano che ospiterà dal 23 giugno al 1 luglio la tredicesima edizione dell’Aspria Tennis Cup, torneo Challenger italiano valevole per il circuito ATP. Maldini parteciperà al torneo di doppio in coppia con Stefano Landonio, per entrambi si tratterà di un ritorno a Milano per il secondo anno consecutivo visto che lo scorso anno i due debuttarono nel Trofeo BCS 2017 al primo turno contro la coppia Pel-Bednarek (sconfitta 1-6, 1-6) e che poi vinse il torneo. Lo scorso anno per una settimana il torneo Challenger di Milano ospitò pubblico delle grande occasioni anche da un punto di vista mediatico, con decine di giornalisti e operatori che si riversarono in Via Cascina Belleria.

Maldini e Landonio giocheranno per il secondo anno consecutivo il torneo di doppio dell’Aspria Tennis Cup. La leggenda del Milan si è qualificata per il torneo ATP Challenger di Milano vincendo il doppio-rodeo in finale contro Edoardo Bianchi e Lorenzo Ferrari assicurandosi così una wild card per il torneo di doppio. Appuntamento al 23 giugno, dunque, con la tredicesima edizione dell’ASPRIA Cup con Maldini protagonista e che spera di festeggiare i 50 anni il 26 giugno con una vittoria. Di seguito il video della partita dello scorso anno: