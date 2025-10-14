Malinovskyi da sogno con la Nazionale e il Genoa adesso spera nelle sue giocate: il punto di Tuttosport

Malinovskyi da sogno con la Nazionale ucraina e il Genoa di Viera ora attende le sue giocate: l’approfondimento di Tuttosport

Ruslan Malinovskyi, il talentuoso centrocampista ucraino, sta vivendo un momento di grazia con la sua Nazionale, e il Genoa spera che questa scintilla si accenda definitivamente anche in campionato. Dopo una doppietta all’Islanda e un gol con assist contro l’Azerbaigian, l’ex stella dell’Atalanta sembra aver ritrovato lo smalto dei tempi migliori, facendo sognare i tifosi rossoblù. Tuttosport oggi gli dedica un approfondimento.



Il ritorno alla normalità

La scorsa stagione è stata un vero calvario per Malinovskyi: un grave infortunio a Venezia, una lunga convalescenza, il ritorno in campo, poi l’operazione per rimuovere una placca e, infine, una preparazione estiva faticosa. Tutto ciò ha rallentato il suo inserimento nel Genoa di Vieira, impedendogli di raggiungere quella continuità di rendimento necessaria per esprimere appieno il suo potenziale. Tuttavia, le recenti prestazioni con l’Ucraina, dove ha dimostrato una forma eccellente e un’innata capacità di incidere, non potranno che giovare al giocatore e all’intera squadra.



Il Genoa ha bisogno del suo leader

Il Genoa, dopo aver salutato in estate giocatori importanti come Badelj e Bani, è alla disperata ricerca di leader in grado di trascinare i nuovi compagni e dare un’identità precisa al gioco. Malinovskyi possiede tutte le qualità per diventare un vero e proprio punto di riferimento: la sua leadership, la sua visione di gioco e le sue conclusioni sempre pericolose sono esattamente ciò di cui ha bisogno la squadra di Vieira. Con Stanciu ai box ancora per un po’, le chiavi del centrocampo potrebbero essere affidate proprio a lui.



L’entusiasmo di Malinovskyi

«I gol segnati mi fanno venire ancora più voglia di giocare», ha ammesso Malinovskyi dopo la doppietta all’Islanda. Questa ritrovata motivazione è un’ottima notizia non solo per l’Ucraina, ma soprattutto per il Genoa. Oggi il club riabbraccerà Frendrup, il primo dei nazionali a rientrare, in vista di una settimana cruciale.



Verso la svolta

Mentre si attendono gli ultimi rientri (Vasquez sarà l’ultimo ad arrivare al Signorini), lo sguardo è già rivolto alla prossima sfida di campionato al Ferraris contro il Parma. Sarà una partita fondamentale per il Genoa, un’occasione imperdibile per provare a dare una svolta a una stagione finora altalenante. La speranza è che l’entusiasmo e la brillantezza mostrati da Malinovskyi in Nazionale possano contagiare la squadra e guidarla verso i punti e l’identità tanto cercati.

