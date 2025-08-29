Malore Moratti, la situazione dello storico presidente dell'Inter. Il punto sulle sue condizioni - Calcio News 24

Malore Moratti: condizioni stabili ma serie per l’ex presidente dell’Inter. La situazione attuale

Preoccupazione nel mondo del calcio per il malore di Massimo Moratti, storico presidente dell’Inter e figura centrale dello sport italiano. Moratti, 79 anni, è attualmente ricoverato in terapia intensiva presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, in seguito a una grave polmonite. Le sue condizioni vengono definite serie ma stabili, come riferisce La Gazzetta dello Sport. Al momento, l’ex patron nerazzurro è ancora intubato e non respira autonomamente, anche se nella notte è stato registrato un lieve miglioramento, che lascia spazio a un cauto ottimismo.

Il malore di Moratti ha colpito profondamente tutto l’ambiente sportivo e non solo. Martedì è stato necessario il ricovero urgente, a causa del peggioramento di un quadro clinico già delicato: Moratti, infatti, aveva subito un intervento di angioplastica due anni fa e soffre di alcune patologie croniche che complicano la gestione della sua salute. Per questo motivo, i medici hanno preferito il ricovero in terapia intensiva, dove è costantemente monitorato.

Accanto a lui, fin dal primo momento, ci sono la moglie Milly Moratti e i figli, che hanno ricevuto numerosi messaggi di affetto e vicinanza da tifosi, personalità politiche, sportive e istituzioni. Tuttavia, la famiglia ha chiesto la massima riservatezza sull’evolversi delle condizioni cliniche. Non sono infatti previsti bollettini ufficiali nelle prossime ore, per rispettare la volontà della famiglia di affrontare questo momento con discrezione.

Nonostante l’assenza di comunicazioni ufficiali, il malore di Moratti ha scosso profondamente la tifoseria nerazzurra. L’ex presidente è stato alla guida dell’Inter dal 1995 al 2013, regalando ai tifosi emozioni indelebili, tra cui la storica conquista del Triplete nel 2010. Il suo nome è legato indissolubilmente alla storia del club, ma anche a una visione romantica del calcio che ha lasciato un segno in tutta Italia.

I medici mantengono un atteggiamento prudente ma fiducioso. Il piccolo segnale positivo registrato nelle ultime ore alimenta la speranza in un recupero, seppur lento e graduale.

In questo momento di grande apprensione, tutto il mondo del calcio si stringe intorno a Massimo Moratti. Il suo volto, la sua passione e il suo stile continuano a rappresentare un punto di riferimento per l’intero panorama sportivo italiano.