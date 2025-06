Manchester City Al-Ain, sfida in famiglia: i proprietari dei due club sono fratelli

Manchester City Al-Ain questa notte alle 03.00 nella seconda giornata del Mondiale per Club: lo sceicco Mansour sfida il fratello Mohamed

Questa notte, alle 3:00 italiane, Manchester City e Al-Ain si sfideranno nella seconda giornata del Mondiale per Club, all’interno del girone che comprende anche la Juventus. Oltre all’aspetto sportivo, il match assume un significato particolare per via del legame familiare tra i proprietari dei due club: lo sceicco Mansour bin Zayed Al Nahyan, proprietario del City, e suo fratello Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente degli Emirati Arabi Uniti e numero uno dell’Al Ain. I due, figli del defunto fondatore degli Emirati Zayed bin Sultan Al Nahyan, condividono anche la madre, Fatima bin Mubarak Al Ketbi.

Mansour è una figura centrale nello sport globale da quando, nel 2008, ha rilevato il Manchester City attraverso l’Abu Dhabi United Group, trasformandolo in una potenza mondiale. Mohamed, invece, è l’attuale presidente degli Emirati e ha ricoperto il ruolo di principe ereditario di Abu Dhabi per oltre un decennio prima di assumere la carica più alta. È stato proprio lui, nel 2022, a nominare il fratello Mansour Ministro della Corte Presidenziale. Il confronto tra i due club, dunque, assume una valenza quasi simbolica: due visioni del calcio moderne e ambiziose, alimentate dalla stessa dinastia, che si sfidano in un torneo voluto proprio dalla FIFA per celebrare il calcio globale. In campo invece una sfida importante per i Citizens, chiamati a vincere e con tanti gol, visto che per la sfida che vale il primo posto con la Juve, i bianconeri sono molto avanti per la differenza reti.