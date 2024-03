Manchester City Arsenal, Guardiola perde i pezzi: ko un titolare

Pep Guardiola è costretto al primo cambio obbligato dopo ventisette minuti: infortunio muscolare per il titolare

Tanta attesa per la sfida tra Manchester City e Arsenal, che in questo primo tempo non hanno regalato né gol né spettacolo. Il primo tempo è infatti terminato 0-0 con nessuna grande chance.

Al 27esimo però un evento è finito sul tabellino ed è una sostituzione: Akè, difensore olandese del Manchester City, ha subito fatto segno di non farcela per via di un acciacco muscolare. Al suo posto Rico Lewis.