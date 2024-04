Manchester City-Aston Villa: orario, dove vederla e probabili formazioni

All’Etihad Stadium in campo la sfida di Premier League tra Manchester City e Aston Villa: orario, dove vederla e le probabili formazioni

All’Etihad Stadium di Manchester in campo la sfida di Premier League tra Manchester City e Aston Villa. Dopo il pareggio per 0-0 contro l’Arsenal, la squadra di Guardiola deve tornare alla vittoria per tenere il passo del Liverpool capolista. Andiamo a scoprire tutto le info sulla partita tra due delle favorite per la vittoria del campionato inglese: dove vederla, l’orario e le ultimissime sulle probabili formazioni.

Manchester City-Aston Villa, le probabili formazioni

Manchester City (4-3-3): Ederson; Lewis, Ruben Dias, Akanji, Aké; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Foden, Haaland, Doku. Allenatore: Guardiola.

Aston Villa (4-4-2): Martinez; Konsa, Carlos, Torres, Moreno; Bailey, Tielemans, Douglas Luiz, Rogers; Diaby, Watkins. Allenatore: Emery.

Manchester City-Aston Villa, orario e dove vederla

Manchester City-Aston Villa è in programma mrcoledì 3 aprile alle ore 21:15 all’Etihad Stadium di Manchester. In Italia sarà visibile su Sky Sport, al canale 201. Visibile anche in streaming sulla piattaforma Now TV e Sky Go.