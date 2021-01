Manchester City, Guardiola: «Altri positivi, dobbiamo adattarci»

Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Birmingham. Ecco le parole del tecnico del Manchester City

POSITIVI – «Kyle e Gabriel sono tornati in panchina Old Trafford, vedremo come reagiranno. Ederson, Ferran e Tommy sono negativi, forse possono allenarsi venerdì. Eric e Cole sono stati isolati dopo essere risultati positivi».

COVID – «È un mistero come le persone che risultano positive reagiranno in seguito. Ogni caso è diverso: alcuni si sentono esausti, altri meglio. Ecco perché devi vedere come si sentono dopo le sessioni di allenamento. Ecco perché è ancora un mistero in questi termini».

ASSENZE – «È meglio avere tutti, ma quando non è possibile, devi adattarti. In questa situazione abbiamo dovuto adattarci. Avevamo solo 15 giocatori ma la squadra è stata incredibile, i risultati ci sono stati. I giocatori ci hanno mostrato cosa dobbiamo fare».