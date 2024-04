Retroscena Guardiola: «Finale con l’Inter un’occasione unica»

Il retroscena di Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, prima della finale di Champions League vinta contro l’Inter

E’ stato rilasciato oggi su Netflix “Togheter, alla conquista del triplete”, documentario sulla passata stagione del Manchester City. Di seguito delle parole inedite di Pep Guardiola prima della finale di Champions League contro l’Inter.

PAROLE – «Ci giochiamo una chance unica nella vita, un’occasione del genere contro l’Inter non capiterà più. So bene che sognate di vincere. So quanto siete bravi insieme, ma dovete mostrare la grinta quanto conta. Il Treble è capitato una sola volta nel calcio inglese in 150 anni. Domani giochiamo per l’immortalità, diventeremo leggende. Vinceremo il Treble e saremo immortali».

