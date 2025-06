Manchester City Wac: le tre cose che non hai notato della partita

Ecco le tre curiosità sulla sfida delle ore 18:00, Manchester City Wydad: match valido per il ritorno la prima giornata del Mondiale per Club

Il tema principale di Manchester City-Wydad non era il risultato, quasi scontato sulla carta (2-0), né l’impatto sul girone, ancora in fase embrionale. A risuonare nell’aria era una domanda più sottile, quasi un’ossessione per chi li osserva da anni: come fa una squadra che ha già vinto tutto a mantenere una fame così metodica, una cura del dettaglio così maniacale? Ecco la risposta (assolutamente affermativa) in tre momenti quasi trascurabili del secondo tempo, ricordandoci che forse la motivazione risiede nel fatto che se Guardiola passa una stagione senza successi, non può che rimettersi in moto immediatamente per recuperare il terreno perduto.