Manchester United, Cavani via in estate: scatta l’ipotesi Spagna

Cavani potrebbe lasciare Manchester in estate e l’ipotesi Spagna si fa sempre più calda: il Barcellona ci pensa a fronte di qualche cessione

Edison Cavani in estate lascerà con ogni probabilità il Manchester United. L’attaccante uruguaiano è stuzzicato da una possibile esperienza in Spagna.

Secondo il The Guardian, sarebbe proprio il Barcellona ad aver messo gli occhi sull’ex Napoli e Psg, ma per far posto a Cavani dovrebbe cedere uno tra Depay, De Jong e Braitwhite.