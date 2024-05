Lazio Tudor: «Non la nostra migliore partita. Luis Alberto? Fa parte del calcio, non è la prima, non sarà l’ultima volta»

Le parole di Igor Tudor, tecnico della Lazio, dopo il pareggio ottenuto dai biancocelesti contro il Monza in trasferta

Igor Tudor ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio della Lazio contro il Monza. Di seguito le sue parole.

VA A CASA ARRABBIATO – «Non una delle nostre migliori partite. Prendiamo questo punto contro una squadra di qualità. Noi dovevamo e potevamo fare di più nelle due fasi, ma purtroppo non ci siamo riusciti. Prendiamo il punto e giriamo pagina per prepararci al meglio per le prossime».

SOSTITUZIONE ZACCAGNI – «Ha preso questa ammonizione e mezza. L’ho visto che poteva prendere un rosso. Abbiamo fatto una gara così, abbiamo subito troppo e potevamo fare meglio in avanti. Ad analizzarla ora faccio fatica, ma sicuramente non una delle nostre migliori».

LAZIO TROPPO BASSA DOPO L’1-0 – «Sono d’accordo. Loro hanno fatto un po’ meglio di noi, troppi giocatori erano sotto tono. C’è da vedere e rivedere la gara e con calma e attenzione fare un’analisi e prepararsi meglio per le prossime».

IN DISACCORDO CON LUIS ALBERTO – «Fa parte del calcio, non è la prima né l’ultima volta che queste cose succedono. Si va avanti».

BISOGNAVA VINCERE PER FORZA – «Non l’ho detto, l’ha detto un suo collega. Io ho detto che non ero d’accordo sulla vittoria come unico risultato. Non è facile venire a vincere a Monza. Non eravamo al meglio per questa gara e mi dispiace perché manca poco e tutte le gare sono importanti».

CONFRONTO CON I TIFOSI – «Non ho visto il momento, è la prima volta che mi capita. Non lo sapevo. Di Immobile sono contento, ha fatto un gol importante e spero nel meglio per questo finale».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU LAZIONEWS24.COM