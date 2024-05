Rinnovo Lautaro, ecco la DECISIONE sul FUTURO dell’attaccante e capitano dell’Inter

Rinnovo Lautaro, ecco le ultime per quanto riguarda il rinnovo di contratto tra l’attaccante argentino e la società nerazzurra

Con l’approdo del fondo Oaktree al comando del club, ci si domandava quale fosse la visione del calciomercato Inter in merito alla trattativa per il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez. Come spiega Sky Sport, dopo aver sistemato il nuovo CdA ed eletto un nuovo presidente, Marotta potrà tornare a lavorare sui rinnovi dell’argentino, così come quelli di Inzaghi e Barella (che sono più avanti).

Per il Toro c’è ancora da lavorare ma l’intenzione del fondo statunitense è chiara: si continuerà a lavorare per limare la distanza tra domanda e offerta, con la richiesta dell’entourage del calciatore che si aggira sui 10 milioni di euro a stagione.