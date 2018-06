Il Manchester United ci prova: chiesto Skriniar all’Inter

Dopo il no secco al Barcellona, l’Inter dovrà difendersi dall’assalto da parte del Manchester United per Milan Skrinar

Milan Skriniar ha sicuramente impressionato per qualità e costanza delle sue prove in maglia nerazzurra. Il centrale slovacco è stato una delle note più positive dell’Inter e ora, Spalletti non ci pensa nemmeno a privarsene in un’annata terminata con l’ingresso in Champions dopo 6 anni. Dopo aver respinto l’assalto del Barcellona che aveva messo sul piatto 60 milioni per Skriniar, l’Inter ora dovrà difendersi dalla proposta del suo ex amico, José Mourinho che ha messo gli occhi sul centrale.

Alla luce delle difficoltà incontrate in sede di trattativa con il Tottenham per l’acquisto di Toby Alderweireld, il Manchester United ha spostato le sue attenzioni su Milan Skriniar. L’allenatore portoghese è rimasto impressionato dalle prestazioni del centralone slovacco, ma per prelevarlo dal suo ex club dovrà scavalcare un muro di 80 milioni di euro, la cifra richiesta dall‘Inter per sedersi e trattare l’eventuale cessione. Partenza che comunque aiuterebbe non poco le casse dell’Inter che per ancora una stagione saranno sotto il giogo del FairPlay Finanziario