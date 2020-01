Manchester United, ecco perchè Solskjaer rischia la panchina – VIDEO

Con Solskjaer in panchina i Red Devils hanno al momento la percentuale di vittorie peggiore degli ultimi 40 anni

In Inghilterra rimbalzano le voci di un possibile esonero di Ole Gunnar Solskjaer. Il credito di cui gode il norvegese tra i sostenitori del Manchester United è quasi illimitato ma le prossime partite potranno dire molto sul suo futuro.

In quattordici mesi ha ottenuto 32 vittorie, 14 pareggi e 19 sconfitte. L’ex bomber ha un record negativo in Premier League, 11 vittorie e 12 sconfitte in 32 partite. Questi numeri rappresentano una condanna per il tecnico che dopo 23 giornate ha 30 punti in meno del Liverpool.