Ince bacchetta il Manchester United e Cavani: l’ex centrocampista sponsorizza Raul Jimenez sul calciomercato

Non è iniziata nel migliore dei modi l’avventura di Edinson Cavani al Manchester United. Il ‘Matador’ stenta a fare la differenza, con la squadra di Solskjaer in crisi di risultati tra Premier e Champions League.

Paul Ince, ex centrocampista dei ‘Red Devils’ e della nazionale inglese, bacchetta Cavani e la dirigenza dello United: «Lo hanno preso a parametro zero, ben sapendo che avrebbe giocato poco. A questo punto era meglio spendere 40 milioni per Raul Jimenez, un calciatore che segna di più», le parole taglienti di Ince a Ladbrokes.