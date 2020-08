Manchester United, Maguire: «Ho avuto paura per la mia vita»

Il difensore del Manchester United, Harry Maguire, ha raccontato la propria versione sulla rissa in cui è stato coinvolto a Mykonos

Harry Maguire, difensore del Manchester United, ha raccontato in un’intervista alla BBC la propria versione dei fatti sulla rissa avvenuta a Mykonos. Ecco le parole di Maguire:

SCUSE – «Non sento di dovermi scusare con nessuno, le scuse si fanno quando hai fatto qualcosa di sbagliato».

RISSA – «È stato orribile, non potevo crederci. La mia coscienza è pulita. Quando ne parlo mi agito, ma è perché mi sento ancora arrabbiato. Andrò avanti, sono mentalmente abbastanza forte. Non lo auguro a nessuno».

MANCHESTER UNITED – «Ovviamente la situazione ha reso le cose difficili per uno dei club più grandi del mondo, quindi mi dispiace aver messo in mezzo i tifosi e la società, ma non ho fatto nulla di sbagliato».

PAURA – «Mi hanno picchiato molto sulle gambe, ero in preda al panico. Paura, paura per la mia vita. Mi sono trovato in una situazione che poteva succedere a chiunque e ovunque. Io so cosa è successo quella notte, so la verità».