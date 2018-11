Dura polemica del tecnico del Manchester United José Mourinho contro Shaw, Martial, Rashford e Lingard, ritenuti carenti di personalità

José Mourinho continua a non vivere ottimi momenti al Manchester United. Ottavo in Premier League a -12 dai cugini del City, ha salvato per il rotto della cuffia la panchina grazie alla vittoria all’Allianz Stadium contro la Juventus. Ma l’ambiente dei Red Devils continua a essere infuocato, e dopo la lite con Pogba, lo Special One si è scagliato contro i giovani. Queste le sue parole a “Univision Deportes”: «Noi eravamo più uomini. Più preparati alla vita. Per i giovani di oggi è diverso. Sono bambini viziati, i nostri figli sono più viziati dei nostri genitori. Ad esempio il giovane ragazzo Luke Shaw ha un grande potenziale ma non sa come esprimerlo. Quando parliamo di Shaw, Martial, Lingard o Rashford, parliamo di ragazzi giovani ma gli manca un po’ di carattere, personalità».