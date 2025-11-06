Mancini, nuova avventura per il tecnico: quel club è pronto a chiudere già nelle prossime ore. Le ultime!

Mancini pronto a una nuova sfida: il tecnico verso l’Al Sadd. L’allenatore si prepara ad una esperienza del tutto diversa dalle ultime.

Roberto Mancini è pronto a tornare in panchina, ma non in Italia. Dopo settimane di indiscrezioni e contatti con diversi club, l’ex commissario tecnico della Nazionale italiana sembra aver scelto la sua prossima destinazione: il Qatar. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Mancini è vicinissimo alla firma con l’Al Sadd, una delle società più prestigiose del calcio qatariota.

Dopo la conclusione anticipata della sua esperienza alla guida della Nazionale saudita, dove aveva firmato un contratto milionario con l’obiettivo di costruire un progetto tecnico a lungo termine, Mancini ha deciso di rimettersi in gioco in un contesto ancora una volta internazionale. Il tecnico di Jesi, che nelle scorse settimane era stato accostato anche alla Fiorentina e al Nottingham Forest, ha scelto di proseguire la propria carriera lontano dall’Europa, in una realtà in forte crescita come quella della Qatar Stars League.

La scelta dell’Al Sadd non è casuale: si tratta di uno dei club più titolati e ambiziosi del paese, spesso trampolino di lancio per allenatori e calciatori di livello internazionale. Nelle ultime ore, Mancini è stato avvistato in tribuna durante la sfida tra l’Al Sadd e l’Al Ahli, segno evidente di un interesse concreto e di una trattativa ormai ai dettagli finali. Secondo il giornalista Orazio Accomando, l’accordo tra le parti è praticamente definito e la firma potrebbe arrivare a breve.

Il contratto che Mancini andrà a sottoscrivere con l’Al Sadd sarà particolarmente ricco, in linea con gli standard del calcio mediorientale, e includerà obiettivi sia in campionato sia in AFC Champions League. Il club qatariota, attualmente settimo in campionato e decimo nella competizione continentale, punta a rilanciarsi con l’arrivo di un tecnico di grande esperienza e carisma come l’ex allenatore di Inter, Manchester City e Lazio.

Per Mancini, si tratterebbe dell’ennesima tappa di una carriera internazionale che lo ha visto vincere in Italia, Inghilterra e Turchia, oltre a guidare la Nazionale italiana alla vittoria di Euro 2020. Ora l’obiettivo è scrivere un nuovo capitolo in Medio Oriente, riportando l’Al Sadd ai vertici del calcio asiatico. La sua avventura nel Golfo sembra ormai pronta a cominciare: Mancini è di nuovo in panchina, con la stessa ambizione e la stessa voglia di vincere di sempre.