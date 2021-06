Mancini: «Abbiamo meritato, sapevo sarebbe stata la gara più difficile»

Roberto Mancini, ct dell’Italia, commenta il passaggio ai quarti di finale ad Euro 2020: ecco le dichiarazioni dopo l’Austria

Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria contro l’Austria. Ecco le sue dichiarazioni.

«L’abbiamo portata a casa perchè l’abbiamo meritata, già nel primo tempo dovevamo fare un paio di gol. Nel secondo tempo siamo calati un po’ magari anche per un campo pesante. I miei cambi? L’abbiamo vinta grazie ai giocatori non a me, Federico e Pessina sono stati bravissimi, io sapevo sarebbe stata la più difficile. Questa gara può farci bene, ma le occasioni le abbiamo avute. L’abbiamo voluta vincere. Abbraccio con Vialli? Ancora è lunga, ne mancano tre per riprendersi Wembley. Belgio o Portogallo? Difficile da scegliere».