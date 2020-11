Mancini: «Italia, che orgoglio. Bastoni sarà il nuovo Chiellini»

Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match di Nations League contro la Bosnia

CORONAVIRUS – «Sto benissimo. Ritorno a Coverciano? Purtroppo…».

FINAL FOUR – «Sarà un bellissimo appuntamento, in più si giocherà in Italia dopo gli Europei. Avremo tre competizioni nel giro di un anno e mezzo, possiamo fare bella figura e cercheremo di farla. Ringrazio tutti i ragazzi e lo staff».

GIOVANI – «Abbiamo tanti giovani bravi, bisogna dare loro la possibilità di giocare. In sei mesi il calciatore si forma e può stare in prima squadra. Guardate le Under italiane».

BASTONI – «È un ragazzo giovane, ha giocato tre partite in dieci giorni giocando sempre meglio. Può diventare il nuovo Chiellini, ma così come altri che stanno in Under 21 e Under 20. Devono solo giocare».