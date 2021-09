Mancini: «Normale avere una Serie A equilibrata. Ecco le possibili due sorprese»

Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di TGPoste della Serie A e delle possibili sorprese. Le sue dichiarazioni

SERIE A – «Penso che sia normale che ci sia un equilibrio in questo inizio di campionato perché molti calciatori hanno giocato gli Europei e la Coppa America, quindi sono arrivati non in grande condizione e le squadre hanno bisogno di assestarsi. Penso che possa essere un campionato molto equilibrato fino alla fine con più squadre. Sorprese? Il Napoli, ma anche l’Atalanta, potrebbe essere la squadra rivelazione di una Serie A molto equilibrata in questa fase di avvio».