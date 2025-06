Roberto Mancini nostalgico della Premier: «Ci tornerei, al City ho vissuto anni eccezionali. Aguero? Il miglior colpo»

Roberto Mancini nostalgico della Premier. Le dichiarazioni dell’ex tecnico della Nazionale azzurra sui ricordi al Manchester City

Intervistato da Transfermarkt Roberto Mancini si è soffermato a lungo sulla sua esperienza in Premier League nella quale ha conquistato la vittoria del campionato alla guida del Manchester City.

CAMPIONATO CHE HA PREFERITO – «Ogni campionato è speciale. Ho apprezzato molto la Premier League, e gli anni passati nel Regno Unito sono stati davvero eccezionali. Ogni allenatore sogna la Premier. Detto questo, conservo bei ricordi delle esperienze in Turchia, Russia (con lo Zenit, ndr) e Arabia. Nel calcio moderno è importante conoscere culture, tradizioni e mentalità diverse, per poter gestire al meglio uno spogliatoio internazionale».

RITORNO IN PREMIER – «Sempre».

MIGLIOR ACQUISTO – «Sergio Agüero, il giocatore con più gol in Premier League con il City».

CLUB CHE HA GIOCATO MEGLIO QUEST’ANNO – «In Italia, Bologna, mentre all’estero il PSG, per il mix di giovani talenti e lo spirito di gruppo».

RITORNO IN TURCHIA – «Sì. Il calcio è una passione, io vivo per la passione. Ovviamente è anche un lavoro, ma non è l’aspetto economico a motivarmi. Ho amato il mio periodo in Turchia, perché è guidato da una passione pura».