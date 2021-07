Mancini e la scommessa: «Se vinciamo, vado in bus fino a Lauria»

Prima di Euro 2020 la scommessa di Mancini: in caso di vittoria, viaggio Bologna-Lauria in pullman. Ecco Il video

Come riportato da Sky Sport, è diventato virale il video in cui Roberto Mancini fa un fioretto con degli amici in caso di vittoria della sua Italia agli Europei. Come si sente nel video, in caso di successo il ct si sarebbe impegnato in un viaggio da Bologna a Lauria (Basilicata) da fare esclusivamente in pullman.

Il tragitto della tratta presa in considerazione è di 755 chilometri, tratta non esattamente ideale da percorre in bus. Su Twitter, il video si è propagato subito dopo la vittoria e ha commentato la cosa anche il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.