Mancini vuole l’Inter: presi i primi contatti con l’Atalanta

Gianluca Mancini vede solo il nerazzurro dell’Inter: Ausilio ha già preso i primi contatti con l’Atalanta

Dopo averla affrontata e affondata domenica con una capocciata su punizione che ha regalato il nuovo e determinante vantaggio all’Atalanta nel 4-1 finale dell’Atleti Azzurri d’Italia, Gianluca Mancini vuole l’Inter. Come riporta Fcinternews.it, infatti, il difensore bergamasco vorrebbe coronare il suo sogno di giocare nella Beneamata. Mancini, come ha confermato lui stesso qualche settimana fa in un’intevista, ha come idolo Marco Materazzi colonna portante dell’Inter di Mancini.

Il centrale ha già giocato nel Perugia, squadra che fece esordire Materazzi in Serie A, e ora vuole farlo nell’Inter. Un progetto al quale le parti stanno già lavorando con vista sulla finestra estiva di mercato, nella consapevolezza – lato Inter – che il patron Antonio Percassi chiederà tra i 20 e i 25 milioni di euro. Una cifra non molto economica ma Ausilio sa che ha già dalla sua il gradimento del giocatore e sfruttando i buoni rapporti che ci sono tra Atalanta e Inter potrebbe far diminuire il prezzo.