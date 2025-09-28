Manna: «Coi nuovi serve pazienza, non negatività. Vogliamo difendere lo scudetto. Io legato ad Allegri». Le parole del direttore sportivo del Napoli

Minuti carichi di tensione a San Siro, dove sta per andare in scena il big match della quinta giornata di Serie A tra Milan e Napoli. Prima del fischio d’inizio, il direttore sportivo dei partenopei, Giovanni Manna, è intervenuto ai microfoni di DAZN per fare il punto sulle strategie e le ambizioni del club campione d’Italia in carica.

Il primo tema toccato è stato quello della costruzione della rosa e della necessità di avere pazienza con i nuovi innesti, arrivati per allungare e potenziare una squadra che ha cambiato molto negli ultimi due anni. «Noi abbiamo portato avanti questa cosa di allungare la rosa anche l’anno scorso, soprattutto per le seconde linee. Sono arrivati nove giocatori, in due anni ne abbiamo cambiati un numero importante. La crescita del Napoli passa dalla crescita di questi giocatori che devono fare esperienza, ci vuole pazienza: bisogna restare tranquilli e non essere negativi se fanno male in questa partita perché siamo sicuri che ci potranno dare una mano».

Inevitabile poi parlare dello status del Napoli, che si presenta a San Siro da capolista e con il tricolore sul petto. Manna ha le idee chiare: l’obiettivo è difendere il titolo con le unghie e con i denti. «Noi ci siamo conquistati lo scudetto sul campo, normale che vogliamo difendere con determinazione giorno per giorno. Ci sono squadre forti, ma dobbiamo pensare solo a noi stessi, siamo consapevoli di avere una ottima squadra. La Champions League è un’altra cosa, ci sono squadre di livello più alto. Sarà un bel campionato, ci faremo trovare pronti: vogliamo difendere lo Scudetto».

Infine, una nota personale sulla sfida nella sfida con Massimiliano Allegri, tecnico del Milan con cui Manna ha condiviso un percorso professionale alla Juventus. «Sì, l’ho visto prima insieme a Conte. E’ una persona alla quale sono legato, è di un livello alto e gli auguro di fare un bel campionato, ma a partire da domani. Il Milan sarà un bell’avversario». Un attestato di stima che testimonia il grande rispetto tra i due club, pronti a darsi battaglia in campo per obiettivi altissimi.