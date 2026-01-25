Manna prima di Juve Napoli: «Siamo al minimo storico ma non è un problema! Su Giovane e su Lukaku posso dirvi questo»

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha voluto dire la sua poco prima del calcio d’inizio del match contro la Juventus in campionato

Intervenuto nel corso del prepartita di Juventus Napoli, il direttore sportivo dei partenopei, Giovanni Manna, si è espresso così ai microfoni di Sky Sport.

PARTITA – «E’ un po’ che combattiamo con un numero risicato di giocatori. Oggi siamo al minimo storico, ma non è un problema: daremo tutto sempre e comunque».

GIOVANE – «Avremmo voluto fare qualcosa prima, ma le condizioni generali non sono ottimali e abbiamo dovuto aspettare le uscite. Ragazzo di prospettiva, speriamo ci dia energie e spensieratezza».

MARIANUCCI E AMBROSINO FUORI – «Il mercato è aperto, ci sono tante dinamiche. Ci faremo trovare pronti, per il resto voglio parlare solo di campo e conta solo quello».

JUANLU SANCHEZ – «E’ un giocatore bravo e di prospettiva, che ci piace. Lavoriamo in condizioni non ottimali, prima di fare qualsiasi cosa dobbiamo ponderare ogni scelta. Ci sono 10 giorni, vediamo».

Il dirigente del Napoli ha poi aggiunto a Dazn:

MOMENTO – «Noi combattiamo con un momento complicato da tanto tempo, ma oggi siamo al minimo storico di giocatori disponibili. Non c’è stato nessun faccia a faccia perché non c’è bisogno. Questi ragazzi stanno lavorando in condizioni precarie da tanto e non possiamo dirgli nulla. Martedì abbiamo giocato bene a Copenaghen, un episodio ha condizionato la partita. Dobbiamo rimanere lucidi, sappiamo che oggi è una partita molto importante, ma sappiamo in che condizioni ci arriviamo. Abbiamo grande mentalità, dei grandi attributi e faremo vedere il nostro valore in campo, al di là di quello che possa essere il risultato».

ALTRI COLPI – «Ci sono dieci giorni di mercato. Avessimo la disponibilità di fare le cose senza fare i conti, come l’alchimista, avremmo sicuramente già fatto qualcosa. Vogliamo cercare di aiutare la squadra e il mister. Purtroppo non è facile, ma dobbiamo dare una mano a questi ragazzi che meritano di essere aiutati fino alla fine».

RITORNO LUKAKU – «E’ stato fermo tanto e ha una mole importante, per cui non aspettiamoci sicuramente le prestazioni brillanti il prima possibile. Il suo apporto all’interno dello spogliatoio è fondamentale. Se avrà dei minuti sarà l’allenatore a metterlo in campo, lo monitora ogni giorno».

