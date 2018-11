Kostas Manolas ha una clausola di rescissione da 36 milioni di euro: Juve e Bayern Monaco in agguato, la Roma punta al rinnovo

Kostas Manolas sta giocando ad alti livelli ed è uno dei punti fermi della Roma di mister Di Francesco. Il difensore greco è cresciuto tanto nell’ultima stagione e ha attirato su di sé le sirene di tanti grandi club. Il difensore centrale, dopo aver rifiutato il trasferimento allo Zenit San Pietroburgo, è rimasto a Roma con la testa giusta ma nel suo contratto, in scadenza nel 2022, c’è una clausola da 36 milioni di euro. Troppo pochi per un difensore del suo rango. La Roma pensa al rinnovo per eliminare la clausola, ma attenzione alle sirene di mercato.

Secondo Il Corriere dello Sport, Juventus e Bayern Monaco sono alla finestra. Entrambi i club cercano un nuovo difensore centrale e Manolas potrebbe fare al caso loro. Il 27enne greco è uno dei migliori difensori del nostro campionato (e non solo), e guadagna ‘solo’ 2,7 milioni di euro netti l’anno. Acquistare un difensore con le caratteristiche di KM a 36 milioni e con un ingaggio da 2,7 milioni, portandolo magari attorno ai 4 milioni è allettante per club come Juventus e Bayern ma la Roma non vuole perderlo: presto Monchi avvierà le trattative per il rinnovo.