Manolas, bordata a Malcom: «Non lo saluterò, non so chi sia»

La trattativa Malcom rischia di lasciare strascichi pesanti in casa Roma. Ecco le parole di Manolas prima dell’amichevole

Questa notte andrà in scena l’amichevole tra Roma e Barcellona valevole per l’International Champions Cup. Kostas Manolas, che ha realizzato un gran gol pochi mesi fa nella rimontona giallorossa ai quarti di finale di Champions League proprio contro i catalani, ha parlato del suo gol ma ha anche lanciato una frecciata a Malcom, il brasiliano classe ’97 che era a un passo dai giallorossi ma ha poi preferito accasarsi al Barça.

«Malcom? Non so chi sia. Non lo conosco e prima non conoscevo neanche il suo nome. Se lo saluterò? Non ho motivi per salutarlo. Non ha voluto la Roma ed è meglio che sia andato al Barça». Insomma, il clima tra Roma e Barcellona non sembra essere proprio amichevole. Il giocatore ha poi parlato della sfida di aprile: «Il gol al Barcellona è stato il momento migliore della mia carriera. Andare via dalla Roma? Qui sto bene, ho tutto, non voglio cambiare. Alisson? E’ arrivata un’offerta incredibile che era giusto accettare. Stagione? Dovremo mettere in mostra quanto fatto in allenamento, migliorare in difesa e in attacco, contro il Tottenham su cinque tiri abbiamo preso quattro gol».