Chelsea? Liga? No, Roma: Manolas non si muove

Kostas Manolas è stato tentato dal Chelsea e anche dalle grandi di Spagna, ma resterà a Roma: previsto un ulteriore ritocco dell’ingaggio

Nei giorni scorsi i tifosi della Roma si era impauriti per la possibile partenza di Kostas Manolas. Dopo l’addio di Radja Nainggolan in direzione Inter, sembrava vicino anche il trasferimento del greco: lo voleva il Chelsea, si erano messi sulle sue tracce anche Barcellona e Real Madrid, ma rimarrà a Roma. La clausola di rescissione non è alta, si ferma a trentasei milioni di euro e Chelsea, Real e Barca avrebbero vita facile nel prendere il calciatore. Ma lui ormai ha messo le radici a Roma e non sembra intenzionato a lasciare i giallorossi. Anzi, si parla pure di nuovo contratto.

Lo scorso dicembre Manolas ha firmato un accordo da tre milioni di euro e ha portato la scadenza al giugno del 2022. Secondo Il Corriere dello Sport ci potrebbe essere un ritocchino per convincerlo maggiormente a rimanere a Roma, semmai ce ne fosse bisogno: nuovo contratto con la medesima scadenza ma un ingaggio leggermente più alto. Manolas è pronto a restare, la Liga e soprattutto il Chelsea sono molto lontani in questo momento. I tifosi della Roma tirano un sospiro di sollievo.