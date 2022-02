Mantovani e la nuova Serie A Femminile: «Più partite e più spettacolo»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Presidente della Divisione Calcio Femminile Ludovica Mantovani ha espresso la propria soddisfazione per la nuova Serie A

Il nuovo format della Serie A Femminile soddisfa dunque pienamente Ludovica Mantovani, numero uno della Divisione Calcio Femminile. Ecco le sue parole rilasciate al sito ufficiale della FIGC:

LE PAROLE – «Il Consiglio Direttivo, osservando anche la fortunata esperienza di altri campionati Europei, si è orientato verso questo nuovo format, che prevede una seconda fase a due poule. L’obiettivo è quello, da un lato, di mantenere il valore del merito sportivo della prima fase, e dall’altro, di aumentare la spettacolarità della competizione grazie a una seconda fase costituita da scontri diretti, in cui le protagoniste coinvolte si sfideranno per i diversi obiettivi in palio. Inoltre, pur avendo ridotto il numero di squadre, il numero di partite sarà superiore a quello attuale, permettendoci di andare incontro alle diverse esigenze di appassionati, media e partner».