Maradona ricoverato in clinica a La Plata: le condizioni del Pibe de Oro

Diego Armando Maradona è stato ricoverato a La Plata: ecco le condizioni del Pibe de Oro che ha compiuto 60 anni da qualche giorno

Il mondo del calcio è in ansia per le condizioni di Diego Armando Maradona. Come riportato ESPN, il Pibe de Oro neo sessantenne sarebbe stato ricoverato in una clinica a La Plata.

Come riporta il portale Diego Armando Maradona sarebbe ricoverato per “problemi mentali ed emotivi”, quindi niente di fisico secondo quanto attestato dal portale. Maradona sarebbe arrivato in clinica alle 19.00.