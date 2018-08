Anche Marcelo mugugna: Real spazientito, Juventus in attesa

Marcelo in attesa di novità sul futuro: il terzino del Real Madrid avrebbe manifestato voglia di cambiamento, la Juventus dell’amico Ronaldo resta alla finestra per un affare last minute

Uno spiraglio piccolo, minuscolo, che però c’è ancora: la Juventus potrebbe fare un ultimo tentativo per Marcelo, ammesso che il Real Madrid lasci spazio alla manovra. Qualche perplessità sulla permanenza del brasiliano in Spagna c’è, anche secondo la stampa iberica: dopo undici anni di successi vissuti con le Merengues, il terzino spagnolo sarebbe dubbioso sul futuro e voglioso di provare nuove esperienze. A farlo pendere per un possibile addio il clima di cambiamenti che sta vivendo in questi giorni il Real e – soprattutto – l’addio di Cristiano Ronaldo. Proprio l’asso portoghese, uno dei migliori amici di Marcelo in tutta la sua avventura madridista, presserebbe su di lui per un ricongiungimento torinese: a dargli sponda anche le parole di Florentino Perez ieri.

Il presidente del Real, rispondendo ai giornalisti, ha infatti affermato di voler puntare ancora con forza sui giocatori in rosa: un chiaro riferimento, esplicito, a Luka Modric, ad un passo ormai dall’Inter. Nessuna parola però per Marcelo, mai menzionato nel discorso del numero del Real. Florentino, abbastanza spazientito dalla voglia di cambiamento manifestata da alcuni giocatori dello spogliatoio, non sarebbe insomma del tutto soddisfatto dell’atteggiamento messo in atto dalla vecchia guardia dopo la cessione di CR7. Parlare di addio di Marcelo ad oggi è forse un tantino avventato, ma nell’ultima settimana di mercato potrebbe esserci spazio per tutte le possibilità in campo, specie qualora la Juventus dovesse non resistere ad oltranza al pressing del Paris Saint-Germain per Alex Sandro…