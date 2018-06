Sarà Federico Marchetti a raccogliere l’eredità di Mattia Perin tra i pali del Genoa

Mattia Perin è, ormai, un nuovo calciatore della Juventus ed il Genoa non ha perso tempo, trovando subito il suo sostituto. Stando a quanto fatto trapelare da Sky Sport, si tratta del 35enne Federico Marchetti. L’ormai ex portiere della Lazio, 7 le stagioni vissute in biancoceleste, riparte quindi dalla Liguria dopo un’annata da 0 presenze, complice il burrascoso rapporto con Claudio Lotito e la decisione del club di metterlo fuori rosa.

Marchetti ha firmato un contratto biennale più opzione per il terzo anno, nel caso in cui giochi il 50% delle partite del Grifone. Stamattina, poi, ha svolto, con esito positivo, le visite mediche di rito. Ora non resta che aspettare il comunicato ufficiale sul suo arrivo, non è da escludere che slitti a fine mese visto che il contratto dell’estremo difensore con la Lazio scadrà il prossimo 30 giugno e quindi quest’ultimo si libererà a parametro zero. Il Genoa sarà il nono club della carriera di Marchetti, cominciata nel settore giovanile del Torino e poi proseguita in tanti club di seconda fascia come Pro Vercelli, Crotone, Treviso, Albinoleffe, Biellese. Prima del grande salto con le maglie di Cagliari e Lazio.