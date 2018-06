Perin, colpo Juventus: visite mediche in corso a Torino

La Juventus ha il suo secondo portiere: ecco Mattia Perin dal Genoa. L’estremo difensore sta sostenendo le visite mediche a Torino

Finalmente ci siamo, Mattia Perin è ormai prossimo a diventare il nuovo portiere della Juventus. L’estremo difensore del Genoa sta sostenendo le visite mediche a Torino con quella che sarà la sua prossima squadra a partire dalle prossime ore. La notizia era nell’aria ormai da ore, considerando che in questi giorni la Nazionale si era allenata a Vinovo per preparare il match dello Stadium contro l’Olanda. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il portiere nativo di Latina è rimasto a Torino anche dopo la partita amichevole di ieri sera, conclusa sul punteggio di 1-1, per sostenere le visite mediche con la Juventus.

Pochi minuti fa erano arrivate le sibilline dichiarazioni di Giuseppe Marotta ed Enrico Preziosi dopo l’Assemblea della Lega di Serie A: «Perin alla Juventus? Chiedete a Marotta. Visite mediche già fissate? Ah, se lo dite voi…». Pochi secondi fa, invece, la notizia: Mattia Perin è rimasto a Torino per sostenere le visite mediche con la Juventus, suo prossimo club in Serie A. Nelle prossime ore firmerà il contratto che lo legherà alla Juventus, vista l’intesa tra le parti coinvolte. Insieme a Wojciech Szczesny e Carlo Pinsoglio comporrà il terzetto di portieri bianconeri per la stagione 2018/2019.