Marchionni a Juventusnews24: «La Juve deve ritrovare lo spirito. Sarà una bella partita perché la Juventus dovrà riscattarsi e l’Empoli ne potrà approfittare perchè...»

Marco Marchionni, ex centrocampista della Vecchia Signora, ha analizzato Juventus Empoli in esclusiva a Juventusnews24

Domenica allo Stadium va in scena Juventus Empoli, con i bianconeri a caccia di riscatto. Della partita contro i toscani e del momento in casa juventina e di calciomercato ha parlato in esclusiva a Juventusnews24 l’ex Juve Marco Marchionni. Ecco un estratto della sua intervista:

Juve Empoli: che partita sarà secondo lei?

«Una partita dura innanzitutto, con la Juve che deve riscattare queste due sconfitte perché non è abituata a perdere. È normale comunque, se dovesse giocare ad armi pari, con la massima intensità, la Juve potrebbe essere un po’ più avvantaggiata però sappiamo tutti che quando si incontra la Juventus si dà quel qualcosa in più, quindi secondo me sarà molto dura. L’Empoli può giocare sull’entusiasmo che ha creato quest’anno; sta giocando molto bene, ha un allenatore, D’Aversa, che li sta facendo giocare benissimo. Credo che sarà una bella partita perché comunque la Juve dovrà riscattarsi e l’Empoli ne potrà approfittare perché magari più passerà il tempo più magari i bianconeri potranno diventare nervosi e commettere quegli errori che purtroppo si pagano».

Ismajli e Goglichidze sono due nomi accostati alla Juventus, per il secondo la società bianconera ha anche già avviato contatti con l’Empoli. Lei cosa ne pensa? Sono due profili che potrebbero servire in questo momento alla Vecchia Signora?

«Sono due giocatori che stanno facendo bene e son bravi. Soprattutto in questo momento però, secondo me, la Juve deve prendere giocatori già affermati che possono cambiare anche l’aspetto di negatività, l’aspetto di delusione che ci può essere. Sono due giocatori importanti però credo che in questo momento la Juventus dovrà ritrovare lo spirito, poi si potranno fare altri ragionamenti ma la Juve ha talmente tanti bravi giocatori e un bravo allenatore che se riusciranno a trovare la giusta chiave poi tutto si sistemerà. Quindi adesso è prematuro parlare perché intanto vengono accostati tutti. Poi man mano che si andrà avanti vedrà Juve quali saranno i profili più adatti».

Sul fronte mercato la Juventus secondo lei su cosa dovrebbe concentrarsi? Qual è il reparto che ha maggiore urgenza di essere rinforzato?

«La domanda bisogna farla a chi c’è dentro perché soltanto Thiago Motta e la società possono capire di cosa realmente si ha bisogno perché da fuori si possono dire e si possono fare talmente tanti nomi e dire tante cose che poi è tanto facile quando poi le cose vanno male. Da fuori si riesce a parlare facilmente. Secondo me dovranno capirlo loro ma prima di tutto credo che quello che dovranno capire è che i giocatori bravi già ce li hanno. Bisogna soltanto trovare quella giusta soluzione che poi ti può far cambiare la stagione. Non si può dire che la Juventus non abbia bravi giocatori, ma è normale che poi i risultati magari possono determinare il giudizio, dal positivo dal negativo».

