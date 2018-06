Marchisio, addio Juve: il futuro del Principino è nel Principato

Claudio Marchisio potrebbe salutare la Juventus dopo 25 anni con indosso la maglia bianconera. Il giocatore sta valutando la proposta di prestito per un anno dal Monaco

La lunga storia d’amore di Claudio Marchisio, iniziata nel lontano 1993, è destinata a concludersi in estate. Il centrocampista della Nazionale ha trovato pochissimo spazio in questa stagione e ora medita l’addio ai bianconeri. Sono infatti solo 20 le presenze di Marchisio nella stagione appena conclusa, di cui solo una in Champions League. Secondo quanto riporta Sport Mediaset, il Principino sta seriamente pensando di lasciare Torino e avrebbe trovato una soluzione che gli consentirebbe non solo di restare nelle vicinanze del capoluogo piemontese, città in cui è nato e ha costruito una famiglia, ma anche di ritrovare gli stimoli e la continuità che sono mancati in questa stagione. Il centrocampista 32enne potrebbe quindi trasferirsi al Monaco ma potrebbe trattarsi solo di una tappa momentanea della sua carriera. Il club del Principato e la Juventus, che ha ormai trovato l’accordo per il trasferimento di Mattia Perin dal Genoa, stanno infatti intavolando una trattativa per il prestito di un anno.