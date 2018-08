Roberta Sinopoli, moglie di Claudio Marchisio, punge la Juventus con un messaggio social dopo l’addio del marito al club bianconero

L’addio di Claudio Marchisio alla Juventus, arrivato un pò a sorpresa negli ultimi giorni del calciomercato, lascia spazio a strascichi polemici. Il congedo del centrocampista dopo 25 anni passati nel club bianconero non è stato compreso da molti e, dopo la separazione, spuntano parole di inequivocabile risentimento. Roberta Sinopoli, moglie di Marchisio, ha postato un messaggio su Instagram in cui è evidente un attacco al club bianconero; la Sinopoli, a commento di una foto ritraente un’intervista di Tuttosport a Michele Placido in cui l’attore e regista loda il lungo corso del giocatore alla Juve, scrive: «Nel calcio e nel cinema meglio essere rimpianti che sopportati».