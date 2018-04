Juventus verso Benevento, Marchisio fotografa la “rivale” Avellino – FOTO

Claudio Marchisio fotografa Avellino sulla via per Benevento, non il miglior biglietto da visita possibile per il centrocampista della Juventus

Si va verso un Benevento-Juventus storico. Sarà la prima sfida tra le due squadre in Serie A al Ciro Vigorito, dopo che all’andata i bianconeri vinsero a fatica per due a uno. Stavolta saranno presenti anche molti tifosi del Napoli per spingere i giallorossi alla ricerca di una impresa clamorosa. La formazione della Juventus è ancora un’incognita, è possibile che parta titolare Claudio Marchisio dopo le molte esclusioni negli ultimi tempi. Lo stesso centrocampista si è reso protagonista di un siparietto piuttosto commentato sui social. Una sua foto su Instagram ha destato l’attenzione dei tifosi.

La Juventus è arrivata in Campania in aereo e si è spostata verso Benevento in pullman nella giornata di ieri. Ha transitato anche per la zona di Avellino, e si sa che tra Benevento e Avellino non corre buon sangue. Marchisio ha fotografato la città irpina e l’ha resa protagonista di una sua storia Instagram, di sicuro senza malizia o senza voler scatenare faide. C’è chi, invece, sui social ha risposto pensando fosse una provocazione. Certamente una foto di Avellino non è il miglior modo per presentarsi a Benevento, ma Marchisio era in buona fede.