Marchisio spaventa i tifosi della Juventus: è in viaggio verso la Cina – FOTO

Il centrocampista bianconero, Claudio Marchisio, è in partenza verso la Cina: viaggio di piacere o di mercato?

I social network sono veicolo incontrollato di emozioni e stati d’animo per i tifosi. Può capitare che un giocatore annunci la sua permanenza o il suo amore verso la propria squadra utilizzando un social oppure che mandi segnali premonitori di una sua futura dipartita. Il secondo è il caso, forse, di Claudio Marchisio. Il centrocampista bianconero ormai da qualche mese non è più centrale nel progetto bianconero e sta valutando cosa fare del suo futuro. Per lui sono arrivate tantissime offerte e sebbene si sia parlato tanto di MLS anche dalla Cina sono arrivate molte proposte.

E nelle stories di oggi pubblicate nel suo canale Instagram, Marchisio ha confermato di essere in viaggio verso l’estremo Oriente. Un viaggio che potrebbe essere benissimo di piacere ma che ha gettato nel panico alcuni tifosi che temono che il Principino bianconero possa approfittare dell’occasione per incontrare alcune squadre cinesi a lui interessate.