Il centrocampista ex Juventus, Claudio Marchisio, sembrerebbe pronto a trasferirsi in Portogallo. Su di lui le tre squadre più importanti della Liga Nos

Claudio Marchisio, svincolatosi dalla Juventus in cui ha militato sin da piccolissimo per quasi 25 anni, è pronto per una nuova avventura. Un nuovo inizio per il centrocampista italiano che, dopo il brutto infortunio al legamento crociato del ginocchio, negli ultimi due anni non aveva trovato più spazio nella squadra bianconera. Il giocatore svincolato che fa gola a molte società soprattutto all’estero, secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla redazione di Goal.com, potrebbe presto approdare in Portogallo, destinazione che sembra essere gradita anche dalla sua famiglia.

Le tre squadre più importanti della Liga Nos: Benfica, Porto e Sporting Lisbona hanno, difatti, messo nel mirino il “Principino”. L’ipotesi attualmente più probabile sembra essere quella di un passaggio al Porto che nei prossimi giorni potrebbe già incontrare il giocatore e chiudere la trattativa. Più remota, invece, quella che conduce allo Sporting Lisbona, dove Marchisio potrebbe ritrovare l’ex compagno di squadra Stefano Sturaro.