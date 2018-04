Marchisio volta pagina: «Avanti con personalità, come una vera squadra» – FOTO

Claudio Marchisio nonostante la panchina contro il Real Madrid prova a scuotere l’ambiente bianconero e invita tutti a voltare pagina

«Il nostro cammino è finito a pochi secondi dalla fine, ma dobbiamo essere orgogliosi dei nostri colori, sempre, questa sera ancora di più! Con personalità ma ancora più incazzati, andiamo avanti come una vera squadra, come la nostra squadra». Questo il messaggio di Claudio Marchisio, poche ore dopo la cocente eliminazione dei suoi compagni dalla Champions League. Il centrocampista bianconero, spettatore in panchina di tutta la gara, ha voluto lanciare un messaggio di incoraggiamento per tutta la squadra, evidentemente a pezzi dopo la rocambolesca eliminazione. In fondo ci sono ancora due trofei alla portata dei bianconeri, da non fallire in alcun modo.