Marchisio si presenta: «Qui per ripagare la fiducia dello Zenit»

Primo giorno di allenamenti allo Zenit San Pietroburgo per il nuovo numero 10, Claudio Marchisio. Le parole dell’ex Juve

Primo giorno di Zenit per CM10. Claudio Marchisio è il nuovo acquisto della società russa dello Zenit San Pietroburgo. Nella giornata di ieri l’ex centrocampista della Juventus ha lasciato l’Italia alla volta della Russia insieme al resto della sua famiglia. Una scelta di vita per i prossimi anni che lo porterà a calcare il palcoscenico della Russian Premier League. Per farlo ha scelto lo Zenit in cui ha militato l’ex compagno di squadra Domenico Criscito. Quest’oggi, dopo avere incontrato il nuovo allenatore Semak, Marchisio ha svolto il primo allenamento con lo Zenit ed è stato protagonista della conferenza stampa di presentazione. «Ringrazio la società, l’allenatore e tutta San Pietroburgo, sono appena arrivato e sono davvero felice. Spero di ripagare la vostra fiducia con dei buoni risultati attraverso il duro lavoro».

