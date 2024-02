Marco Simone: «Milan, Pioli sbaglia a dire che non è favorita in Europa League»

Marco Simone è stato un grande bomber del Milan e ha frequentato il calcio francese. Ecco come presenta la sfida con il Rennes

di stasera su La Gazzetta dello Sport.

IL RENNES IN SERIE A – «Subito dopo le prime 4-5. Può sembrare un nome non particolarmente eccitante a livello internazionale, ma in Francia è sempre stata una bella realtà, e negli ultimi anni è cresciuta molto. Dovessi paragonarla a un’italiana dei miei tempi direi la Samp: una squadra che ha potenzialità per dare fastidio alle favorite».

PIOLI DICE CHE IL MILAN NON É FAVORITO – «Parole che suonano un po’ stonate. In Champions il Milan non poteva essere una favorita, ma in Europa League lo è assolutamente. E il merito ovviamente è anche di Pioli, che da quando lo allena sta facendo benissimo».

LA CRISI DI GOL DI LEAO – «Chi si aspetta da lui 20 gol a stagione è fuori strada. Leao è un giocatore da 40 assist e 9-10 gol, e gli assist pesano quasi quanto i gol. Non gioca vicino all’area, non riceve, ma quando parte dalla metà campo è devastante».

PIU’ VICINO ALLA PORTA – «Io ho sempre giocato da seconda punta, però dopo il ritiro di Van Basten diventai centravanti e segnai 21 gol, mai così tanti in una stagione al Milan. Un tentativo con Rafa, in effetti…».