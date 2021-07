Marelli: «Rocchi il migliore ma non so perché Rizzoli sia stato sostituito»

Luca Marelli ha parlato della scelta di Rocchi come prossimo designatore degli arbitri di Serie A e Serie B: le sue parole

Luca Marelli ha parlato della scelta di Trentalange di nominare Gianluca Rocchi come prossimo designatore degli arbitri di Serie A e Serie B. Le sue parole a Radio24.

«Come sai non ero particolarmente favorevole alla designazione arbitrale, ma hanno scelto il numero uno in circolazione visto che hanno voluto cambiare pagina. Trentalange ha dribblato la domanda, non so perchè sia stato sostituito Rizzoli».