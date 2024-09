Marelli TORNA SU Lazio Milan: «Vi dico la mia sugli episodi CONTESTATI. Sui tocchi di mano la PENSO in questo modo...» - Calcio News 24

L’ex arbitro Luca Marelli è tornato a parlare della moviola degli episodi più discussi e contestati della partita tra Lazio e Milan



L’ex arbitro Luca Marelli a Dazn ha analizzato i due episodi da moviola di Lazio–Milan in cui i biancocelesti hanno chiesto un rigore per fallo di mano. Secondo Marelli, entrambe le decisioni dell’arbitro Massa di non assegnare il tiro dagli 11 metri sono corrette.

LE SUE PAROLE – «Due tocchi di mano non punibili. Sul cross di Nuno Tavares interviene Terracciano che colpisce col piede destro e il braccio sinistro, che segue il movimento del corpo. Si chiama auto-toccata. Il secondo episodio è un tentativo idi rinvio di Tomori che va a incocciare il braccio di Musah che si trova in posizione naturale. In entrambi i casi tocchi non punibili».