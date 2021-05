Maria Marotta dirige Reggina-Frosinone: è la prima donna in Serie B

Maria Marotta scala le gerarchie arbitrali nel calcio italiano: l’arbitro della sezione di Sapri designata per Reggina-Frosinone in Serie B

Nella stagione in corso Stephanie Frappart ha confermato il suo rendimento stellare arbitrando anche la Juventus in Champions League nella gara contro la Dinamo Kiev. Una rarità ancora ma che è destinata, fortunatamente, a diventare normalità.

In Italia si fa largo Maria Marotta, arbitro della sezione di Sapri con diverse partite nei professionisti in Serie C. Marotta è stata designata per la gara di Serie B tra Reggina e Frosinone, prima donna a dirigere una partita nella serie cadetta.