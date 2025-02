Marino non ci sta: «Fabbri a Roma e Chiffi a Milano hanno arbitrato malissimo. Se non vengono dati due rigori, o almeno uno dei due...»

L’ex dg del Napoli, Pierpaolo Marino, ha parlato duramente della classe arbitrale citando l’episodio del derby Milan Inter



Pierpaolo Marino, ex direttore generale del Napoli e dell’Udinese (tra le altre), si è espresso a Televomero, su i casi arbitrali che stanno facendo discutere in questa prima metà di campionato in Serie A. Il dirigente ha citato il calcio di rigore non dato all’Inter nel derby contro il Milan per il contatto tra Pavlovic e Thuram. L’analisi:

PAROLE – «Fabbri a Roma e Chiffi a Milano hanno arbitrato malissimo, McTominay viene affossato in area mentre sta per calciare. Se non vengono dati due rigori, o almeno uno dei due, e poi c’è l’assalto finale dell’avversario è chiaro che rischi di non vincere. Aggiungiamo poi che Conte ha rinunciato ai contropiedisti negli ultimi minuti. In ogni caso, se l’Inter si lamenta il Napoli può farlo ancora di più».