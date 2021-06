Udinese, Marino: «Tanti confronti con Gotti, era la priorità»

Pierpaolo Marino, direttore dell’Area Tecnica dell’Udinese, ha parlato della riconferma di Gotti: ecco le sue dichiarazioni

Pierpaolo Marino ha parlato di Luca Gotti ai microfoni di Udinese TV.

«Ci sono stati molti confronti tra la proprietà, il sottoscritto e Gotti per analizzare le cose che sono andate bene e quelle che sono andate meno bene, o in alcuni casi male. Da questi incontri ci sono stati riscontri positivi per fare in modo che il rapporto continuasse con lo stesso entusiasmo di prima. La priorità era confermare l’allenatore, poi a ruota viene il resto. In questi giorni stiamo lavorando per l’allestimento di uno staff che sia sempre più articolato e competitivo nei vari aspetti delle professionalità che andremo a mettere in campo. Stravolgimenti non ce ne saranno perché lo staff è stato creato dall’Udinese, non è stato portato qui da qualche allenatore, pertanto le figure professionali che ci sono dentro sono cresciute direttamente all’interno della società».