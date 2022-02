Mario Rui: «Sarri un grande allenatore. Ve lo racconto»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il terzino del Napoli Mario Rui ha parlato a A Bola di Maurizio Sarri, suo ex allenatore ai tempi dell’Empoli e in azzurro

SARRI – «È un grande allenatore, uno dei migliori che ho avuto, per la professionalità che mette nel suo lavoro ma anche per il divertimento che sa portare in ogni allenamento e in ogni partita. Sa mescolare queste due cose. Dice sempre che mentre svolgi la tua professione, puoi farlo in modo gioioso. Questa è una caratteristica forte di Sarri, l’altra è che è molto studioso, un pensatore calcistico, che cerca di anticipare tutto».