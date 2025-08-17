Marotta azionista Inter: «Grazie Oaktree, ho investito nel club perché…». Le dichiarazioni del già presidente e ad nerazzurro

Da amministratore delegato a presidente, e ora, a tutti gli effetti, anche azionista. La parabola di Beppe Marotta all’interno dell’Inter compie un ulteriore, significativo passo in avanti. Con una nota ufficiale pubblicata ieri sul sito del club, la società di Viale della Liberazione ha comunicato che il suo presidente ha rafforzato la partnership con il club, diventando azionista con una quota di minoranza vicina al 2%.

Questo evento segna una svolta storica nella carriera del dirigente: per la prima volta, Marotta investe risorse personali per entrare direttamente nella proprietà di un club che amministra, un gesto forte che consolida in modo tangibile il suo legame con la proprietà Oaktree e il progetto nerazzurro. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, lo stesso presidente ha voluto spiegare le motivazioni dietro questa importante decisione, sottolineando la crescente fiducia reciproca con il fondo statunitense.

«La sintonia con Oaktree nel corso della stagione è aumentata, grazie alla reciproca conoscenza. Sono felice che mi abbiano offerto la possibilità di investire con loro sull’Inter. È l’ennesima testimonianza di quanto, sia io sia loro, crediamo in uno sviluppo sostenibile e duraturo per i colori nerazzurri».

Un investimento che non è solo un atto formale, ma una profonda dichiarazione di fiducia nel futuro del club e nelle persone che ne fanno parte. Marotta ha infatti messo in gioco il proprio patrimonio, consapevole dei rischi ma spinto da una convinzione incrollabile nel percorso intrapreso dalla società.

«L’investimento? Come tale, comporta dei rischi, ma ho piena fiducia nelle donne e negli uomini che lavorano all’Inter: insieme possiamo fare un grande percorso. Ci credo talmente da aver messo un po’ delle mie finanze personali in questa impresa». Un messaggio chiaro che allinea in modo definitivo il suo futuro a quello dell’Inter.